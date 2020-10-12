Лос-Анджелес, США, , 05:27 — REGNUM Режиссёр кинокомикса «Чудо-женщина» Пэтти Дженкинс и исполнительница роли Дианы Галь Гадот воссоединятся в рамках проекта исторического фильма «Клеопатра». Об этом 11 октября сообщил портал Deadline.

В качестве сценариста картины выступит Лаэта Калогридис, которая ранее работала над созданием сериалов «Видоизменённый углерод», а также фильмов «Алита: Боевой ангел» и «Остров проклятых». Производитвом займётся Paramount Pictures.

Отмечается, что это будет первый крупный проект кинокомпании после того, как пост её президента заняла Эмма Уоттс. По имеющейся информации, Paramount Pictures удалось выкупить права на экранизацию во время аукциона, в котором также участвовали Universal, Warner Bros, Netflix и Apple.

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