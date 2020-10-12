Лондон, , 05:03 — REGNUM В сеть выложили трейлер второго сезона сериала «Открытие ведьм» (A Discovery of Witches). Ролик был опубликован 11 октября на YouTube-канале Films & Stars.

Двухминутное видео даёт зрителям понять, что в конце первого сезона Диана (Тереза Палмер) и Мэтью (Мэттью Гуд) успешно «прыгнули» в Лондон XVI века. Героине Палмер предстоит найти самую могущественную ведьму Великобритании того времени, в надежде, что она поможет в решении стоящей перед Дианой задачи.

Производством шоу занимается британский телеканал Sky One. Первый сезон «Открытия ведьм» вышел в эфир 14 сентября 2018 года.

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