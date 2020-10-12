Нью-Йорк, США, , 04:48 — REGNUM Актриса Кира Найтли покинула проект сериала The Essex Serpent потокового сервиса Apple TV Plus. Об этом 11 октября сообщил портал Digital Spy.

В основу этого шоу ляжет одноимённая книга писательницы Сары Перри, Найтли должна была исполнить в нём главную роль. Представитель актрисы сообщил, что она отказалась от участия в проекте из-за «семейных обстоятельств». В связи с этим производство шоу, съёмки которого должны были состояться в ноябре 2020 года, приостановлено.

Некоторые СМИ сообщили, что Найтли приняла такое решение на фоне эпидемии коронавируса, опасаясь за детей, а также из-за карантиных ограничений, которым нужно было следовать во время съёмок.

Стоит отметить, что Кира Найтли также выступала в качестве исполнительного продюсера проекта этого сериала. Сюжет романа Сары Перри рассказывает о вдове, которая вместе с сыном переезжает в городок, жители которого считают, что в их местность вернулось некое мифическое существо.

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