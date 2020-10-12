Нью-Йорк, США, , 04:31 — REGNUM Актриса Грета Ли снимется во втором сезоне сериала «Утреннее шоу». Об этом 11 октября сообщил портал Digital Spy.

По имеющейся информации, она сыграет женщину по имени Стелла Бак, которая является руководителем медиакомпании, ориентирующейся на поколение Z (люди, родившиеся после 2006 года). К проекту также присоединится актёр Руаири О'Коннор («Чёртов красавчик», «Испанская принцесса»).

Сериал «Утреннее шоу» выходит на потоковом сервисе Apple TV Plus. Главные роли в нём исполняют Дженнифер Энистон («Друзья»), Риз Уизерспун («Блондинка в законе») и Стив Карелл («Офис»). В центре повествования находится телеведущая, которая пытается выжить в сложном мире теленовостей.

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