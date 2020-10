Лос-Анджелес, США, , 04:22 — REGNUM Кинокомпания Universal подумывает о том, чтобы привлечь Бенедикта Камбербэтча к проекту нового фильма о Дракуле. Об этом 12 октября сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдера Дэниела Рихтмана.

Он утверждает, что кандидатуру Камбербэтча рассматривают на роль графа-вампира. Стоит отметить, что впервые информация об этом появилась ещё в феврале 2020 года, однако сейчас инсайдеры сообщили, что актёр будет сниматься не в будущем фильме режиссёра Карин Кусама, а в спин-оффе «Ренфилд», который расскажет о герое романа Брэма Стокера.

Ранее СМИ сообщили, что эту картину будет снимать режиссёр Декстер Флетчер (Рокетмен», «Шерлок Холмс 3»). Над сценарием будет работь Райан Ридли, являющийся одним из создателей мультсериала «Рик и Морти».

