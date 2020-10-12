Нью-Йорк, США, , 03:27 — REGNUM Джаред Падалеки и Дженсен Эклс выложили в сеть видео, в котором они попрощались с фанатами сериала «Сверхъестественное». Видео было опубликовано 11 октября на портале Digital Spy.

В создании видео также приняли участие их партнёры по проекту Миша Коллинз (Кастиэль) и Александр Калверт (Джек Клайн/Бельфегор). Коллинз поблагодарил поклонников за то, что они так долго смотрели шоу и заявил, что для актёров было большой честью быть участниками этого проекта.

«Мы просто хотим выразить нашу самую искреннюю благодарность и сказать спасибо всем вам», — сказал Падалеки.

«Спасибо за то, что вы здесь 15 лет, — поблагодарил поклонников Эклс, — это было отличное путешествие, и мы надеемся увидеть вас в следующем».

Напомним, сериал «Сверхъестественное» начал выходть в эфир телеканала The WB 13 сентября 2005 года, в 2006 году он «переехал» на канал The CW. Последняя серия шоу будет показана 19 ноября 2020 года.

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