Санкт-Петербург, , 23:30 — REGNUM Ярмарка современного искусства под названием «Третье место» открылась на территории исторического особняка Лопухиных и Нарышкиных в Санкт-Петербурге. Об этом 10 октября сообщается на сайте мероприятия.

Вход на ярмарку является бесплатным. Посетители могут ознакомиться с предметами живописи, графики, а также с различными арт-объектами, которые можно приобрести.

Среди авторов работ значатся, как именитые художники в сфере современного искусства, так и молодые авторы. Организаторы мероприятия поставили перед собой цель показать жителям города, что прикоснуться к прекрасному можно не только на элитных аукционах, но и в более доступных местах.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября в Калуге состоялось открытие выставки, посвященного работам Птера-Огюста Ренуара, с показом картины за подписью художника «Девушки за фортепиано» из коллекции Эрмитажа.