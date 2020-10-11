Санкт-Петербург, , 23:00 — REGNUM Открытие мероприятия «1-й Петербургский еврейский кинофестиваль» состоится 12 октября на территории Дома кино «Переводчик» в Санкт-Петербурге. Об этом 11 октября сообщается на официальном сайте фестиваля.

Программа кинофестиваля включает в себя как художественные и документальные, так и короткометражные картины, которые вышли в 2018 и 2019 годы. Многие картины имеют возрастной рейтинг 18+, так как рассказывают жестокие моменты из истории еврейского народа.

Но не только этим может удивить фестиваль. Помимо прочего, в программе есть ряд документальных лент о жизни музыкальных коллективов из Израиля, городе Одесса и даже о Чехове и Левитане.

Как сообщало ИА REGNUM, стало известно, что 14 октября в Перми состоится открытие Международного кинофестиваля социально ориентированных короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекламы «Лампа».