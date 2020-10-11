Вашингтон, , 18:00 — REGNUM Разработчики игры Baldur’s Gate III оказались разочарованными тем, каких персонажей во внутриигровом мире создают геймеры. Об этом сообщили сами создатели 10 октября на странице игры в онлайн-магазине Steam.

Суть заключается в том, что в данной игре присутствует редактор персонажей, которыми в будущем игрок взаимодействует с игровым миром. Как оказалось, большинство геймеров создают посредственных персонажей без уникальных внешних черт.

«Какого черта, ребята? Мы дали вам глаза демонов, рога и даже хвосты. Мы очень разочарованы», — говориться в сообщении.

Разработчики призывают игроков проявить больше фантазии не замыкаться в рамках банальности. Создатели отметили, что вложили много сил в возможность подвергать изменению персонажей и поэтому надеются, что игроки всё же обратят на данную функцию внимание.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября стало известно, что одновременно с выходом видеоигры Cyberpunk 2077 появится возможность приобрести настольную игру-предысторию под названием Cyberpunk RED.