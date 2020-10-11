Лондон, , 10:52 — REGNUM Британский аукционный дом MacDougall's проведёт аукцион русского искусства, главными лотами на котором станут картины Ивана Шишкина, Константина Коровина и Николая Рериха. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Торги пройдут в Лондоне 15 октября. Всего на аукционе будет представлено около 200 работ российских живописцев. Главными лотами станут две картины Ивана Шишкина «Сосновый лес» и «Летний полдень у реки», каждая из которых оценивается в 400−600 тыс. фунтов стерлингов.

В такую же стоимость организаторами оценивается картина Николая Рериха «Печоры — вход в монастырь», которая долго считалась утерянной. Также на торгах будут представлены картины Константина Коровина, Андрея Ланского и Олега Целкова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года президент России Владимир Путин одобрил обмен культурными ценностями с Сербией. Российская сторона передала Сербии хранившийся в Российской национальной библиотеке лист Мирославова Евангелия. В ответ Национальный музей Сербии в Белграде передал в Россию семь картин Николая Рериха.