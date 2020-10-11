Вашингтон, , 09:20 — REGNUM Американский кинорежиссёр Кэри Фукунага снимет три первых эпизода сериала о Второй мировой войне «Повелители воздуха». Об этом сообщает интернет-журнал Deadline.

Работа над тремя сериями «Повелителей воздуха» станет первым режиссёрским проектом Фукунаги после завершения фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать». Фукунага имеет значительный опыт работы над многосерийными фильмами. В 2014 году он был удостоен премии «Эмми» в категории «лучшая режиссура драматического сериала» за работу над первым сезоном «Настоящего детектива».

Сериал «Повелители воздуха» будет основан на книге профессора истории из колледжа Лафайетта Дональда Миллера. Исполнительными продюсерами этого проекта являются Гари Гоэцман, Том Хэнкс и Стивен Спилберг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре создатели фильма «Не время умирать» объявили о переносе премьеры на 2 апреля 2021 года.