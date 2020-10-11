Париж, , 07:37 — REGNUM Французский режиссёр Джеймс Ют снимет ремейк фильма 1976 года «Игрушка». Об этом сообщает журнал Premiere.

Издание отмечает, что о новом проекте пока известно не слишком много. Роль неудачливого журналиста сыграет Жамель Деббуз, а роль миллионера, нанявшего его в качестве «игрушки» для своего сына — Даниэль Отой.

В оригинальном фильме Франсиса Вебера эти роли играли Пьер Ришар и Мишель Буке. Отмечается, что они могут сыграть эпизодические роли и в новой экранизации.

Эта экранизация станет уже вторым ремейком оригинального фильма 1976 года. Первый ремейк, снятый американским режиссёром Ричардом Доннером в 1982 году, оказался холодно принят критиками.