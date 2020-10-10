Санкт-Петербург, 10 октября 2020, 23:57 — REGNUM Открытие пятого Международного фестиваля народной песни «Добровидение» состоялось в концертном зале государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. Об этом 10 октября сообщается на официальном сайте мероприятия.
Данный фестиваль позволит его гостям ознакомиться с репертуаром десятков коллективов как из России, так и из других стран, которые исполнят традиционную музыку своих народов. К примеру, Башкирию на мероприятии представил кураист Башгосфилармонии, заслуженный артист республики Ильнур Хайруллин.
Данный артист имеет в своём репертуаре традиционные башкирские произведения, но также и песни своего собственного сочинения. Всего в мероприятии приняли участие 700 участников.
Отметим, что данный фестиваль в этот раз работает в дистанционном формате по причине неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Поэтому среди непосредственных зрителей мероприятия числятся только почётные гости в лице врачей Санкт-Петербурга.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября в Третьяковской галерее прошло открытие мероприятия под названием «Т Фестиваль». В Зале Врубеля, на территории музея, в окружении работ знаменитого художника, состоялись камерные музыкальные концерты.