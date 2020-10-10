Вашингтон, , 22:57 — REGNUM Продюсер и сценарист Алекс Куртцман сообщил, что создатели сериалов «Звёздный путь» составили планы по развитию франшизы до 2027 года. Об этом 10 октября сообщил портал Comicbook.

Он отметил: то, что он об этом говорит, не означает, что все решения приняты. «Вот план. Вот то, на что мы смотрим. Вот как будут проходить различные шоу», — заявил Куртцман, обратив внимание, что от начала производства сериала до его выхода в эфир проходит год и продюсерам необходимо спланировать их «путь».

Напомним, Алекс Куртцман являетс одним из создателей сериала «Звездный путь: Дискавери». Третий сезон шоу потоковый сервис CBS All Access начнёт показывать 15 октября 2020 года.

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