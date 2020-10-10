Токио, 10 октября 2020, 22:40 — REGNUM В сеть выложили тизер-трейлер второго сезона популярного аниме «Доктор Стоун». Ролик был опубликован 9 октября на Twitter-странице проекта.
Ожидается, что премьера продолжения сериала состоится в январе 2021 года. Поклонникам аниме-шоу показали некоторые сцены будущих эпизодов.
https://twitter.com/STONE_anime_off/status/1314493272132251648
Над созданием манги «Доктор Стоун» работают автор Риитиро Инагаки и художник Боити. Первый сезон одноимённого аниме-сериала студии TMS Entertainment выходил в эфир телеканала Tokyo MX с 5 июля по 13 декабря 2019 года.
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