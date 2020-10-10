Токио, , 22:18 — REGNUM Многие поклонники манги и аниме «Берсерк» были разочарованы после того, как стало известно, что собой представляет проект «Новое начало». Об этом 10 октября сообщил портал Comicbook.

Они предполагали, что речь может идти, например, о новом аниме-сериале. Однако в итоге выяснилось, что проект — это выставка в одном из музеев Японии, в рамках которой стартовала краудфандинговая кампания по созданию статуи Носферату Зодда (персонаж манги Кэнтаро Миуры). Издание обратило внимание, что после этой новости многие фанаты выразили своё разочарование в соцсетях.

https://twitter.com/DemiFiendRSA/status/1313404023123263488

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Кэнтаро Миура выпустит продолжение «Берсерка» в октябре 2020 года. 362-я глава манги выйдет 23 октября в журнале Young Animal.

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