Москва, , 22:09 — REGNUM Премьера нового сингла под названием «За семью печатями» от группы «Сплин» состоялась 9 октября в музыкальном онлайн-сервисе iTunes.

На обложке альбома изображена пружина, которая, если судить по тексту песни, олицетворяет героя произведения, который оказался сжат под давлением «общественной системы». «За семью печатями» является песней с остросоциальным подтекстом.

Отметим, что данная композиция должна войти в состав будущего альбома группы, премьера которого должна состояться в конце 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября стало известно, что первый студийный альбом группы SuperM из Южной Кореи под названием «Super One» занял вторую строчку музыкального чарта Billboard 200.