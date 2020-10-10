Вашингтон, , 21:25 — REGNUM Известный британский писатель и автор комиксов Алан Мур заявил, что комиксы ему больше не интересны. Интервью с ним было опубликовано 9 октября на портале Deadline.

Мур сказал, что когда он пришёл в эту индустрию, его в ней привлекло то, что комиксы были развлечением для рабочего класса, в особенности для детей бедняков. Он отметил, что сегодня комиксы превратились в «графические новеллы», их аудитория сменилась и читать их стал в основном средний класс.

«Я ничего не имею против людей среднего класса, но это (комиксы — ИА REGNUM) не предназначалось для того, чтобы быть средой (развлечения — ИА REGNUM) для любителей среднего возраста. Они задумывались как средство общения для людей, у которых мало денег», — заявил Мур.

Напомним, Алан Мур считается лучшим автором комиксов в истории. Он, в том числе, является автор таких известных произведений, как «Из Ада», «Лига выдающихся джентльменов», «V значит Вендетта» и «Хранители».

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