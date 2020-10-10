Владивосток, , 21:26 — REGNUM Церемония открытия 18-го Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого» состоялась в здании Приморской сцены Мариинского театра во Владивостоке. Об этом 10 октября сообщается на официальном сайте мероприятия.

Церемония началась в 19:00 по местному времени. Гости мероприятия прошли по традиционной для кинофестивалей ковровой дорожке, но не красной, а синей. Мероприятие решили посетить не только деятели искусств и обычные зрители, но и представители власти.

К примеру, на кинофестивале присутствовал губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Также важным гостем стал Сергей Степанченко — почётный президент фестиваля.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября в Перми состоится открытие Международного кинофестиваля социально ориентированных фильмов короткого метра, видеороликов и социальной рекламы под названием «Лампа».