Нью-Йорк, США, , 21:08 — REGNUM Создатели сериала «Американские боги» выложили в сеть трейлер третьего сезона. Ролик был опуликован 10 октября на YouTube-канале портала IGN.

Поклонники шоу могут видеть нескольких новых персонажей, которых сыграют известные актёры и музыканты (в т.ч. Мэрилин Мэнсон и Дэнни Трехо), а также то, как Тень Мун (Рики Уиттл) справляется с информацией о своём происхождении, которую он получил в конце второго сезона. Ожидается, что премьера продолжения сериала состоится в 2021 году.

В основу этого шоу лег одноимённый роман писателя Нила Геймана. Первый эпизод «Американских богов» телеканал Starz показал 30 апреля 2017 года.

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