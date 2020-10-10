Вашингтон, , 21:10 — REGNUM Премьеру анимационного фильма от студии Pixar «Душа» решила перенести компания Walt Disney. Об этом 9 октября сообщает The Hollywood Reporter.

Изначально картина должна была выйти на экраны 20 ноября 2020 года, но премьера внезапно была перенесена на 25 декабря 2020 года. Кроме того, в связи пандемией коронавируса картина выйдет только в стриминговом сервисе Disney+.

Отмечается, что на большие экраны мультфильм всё-таки выйдет, но только в тех странах, где данный сервис недоступен. Информация о датах вероятных кинотеатральных показов пока отсутствует.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая 2020 года стало известно, что главный персонаж в короткометражном мультфильме от студии Pixar под названием «Out» является гомосексуалистом.