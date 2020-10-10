Лос-Анджелес, США, , 20:59 — REGNUM Участие в пока безымянном фильме студии New Regency принял исполнитель главной роли в картине Кристофера Нолана «Довод» Джон Дэвид Вашингтон вместе с Кристианом Бейлом и Марго Робби. Об этом 9 октября сообщает издание Deadline.

Журналисты отмечают, что кресло постановщика будущей картины занял Дэвид О. Рассел — режиссёр фильма «Мой парень — псих». Пока известно только о том, что идея произведения принадлежит именно Расселу.

Помощь в съемках картины будут оказывать представители студии 20th Century Studios. Планы о съемочном периоде и дата премьеры пока не разглашаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября стало известно, что фильм «Довод» собрал в китайском прокате в первый день показов $9,2 млн.