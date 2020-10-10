Лос-Анджелес, США, , 20:27 — REGNUM Первую реакцию на образ Джека Воробья во франшизе «Пираты Карибского моря» со стороны продюсеров описал актёр Джонни Депп. Об этом он сообщил 9 октября в интервью Euronews.

Как оказалось, продюсерам первой картины изначально не понравился образ, в котором предстал Депп. Кинодеятели, сочли, что внешний вид и манера разговора персонажа окажется непонятна для массового зрителя.

«Меня это только подстегнуло. Я знал, что раз они обеспокоены, то я делаю свою работу как надо», — объяснил актёр.

Депп заявил, что намеренно не слушался указаний съемочной группы и исполнял роль пирата так, как ему казалось правильным. В результате всего образ, созданный актёром, был согласован с продюсерами и общие сборы всех картин франшинзы в размере $4,5 млрд говорят о правильном их решении.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля 2020 года стало известно, что студия Disney, владеющая правами на кинофраншизу «Пираты Карибского моря», намеревается приступить к съемкам шестой части серии.