Лос-Анджелес, США, , 19:45 — REGNUM В сеть выложили новые фотографии со съёмочной площадки будущего сериала Marvel «Сокол и Зимний Солдат». Изображения были опубликованы 10 октября на чешском портале Fandime Filmu.

Издание пишет, что съёмки сериала возобновили «несколько дней назад». римечательным является то, что они проходят в тех же местах, которые использовались до начала эпидемии коронавируса, однако одна из локаций оформлена в ближневосточной стилистике.

«Одно место в Праге было оформлено как арабская улица или какой-то рынок», — отметил автор статьи.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что премьеру сериала «Сокол и Зимний Солдат» отложили на 2021 год. Изначально планировалось, что потоковый сервис Disney Plus начнёт показывать шоу в августе 2020.

Читайте ранее в этом сюжете: Ожидаемый сериал «Сокол и Зимний солдат» не выйдет в 2020 году

Читайте развитие сюжета: Лучший автор комиксов заявил, что комиксы ему больше не интересны