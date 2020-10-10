Лос-Анджелес, США, , 19:30 — REGNUM Кинотеатры Сан-Франциско (штат Калифорния, США) отвергли предложение мэра города, в рамках которого им разрешили бы открыться с определёнными условиями. Об этом 10 октября сообщил портал Game Rant.

Камнем преткновения стало условие, касающееся запрета продажи попкорна и другой еды. Президент Национальной ассоциации владельцев кинотеатров Милтон Мориц пояснил, что действующие ограничения являются «непреодолимой финансовой проблемой», из-за которой тысячи сотрудников организаций не могут вернуться к работе.

Стоит отметить, что ранее власти Сан-Франциско разрешили открыться ресторанам. Из-за чего многие эксперты задали вопрос о том, почему кинотеатрам всё ещё не позволяют работать.

Читайте ранее в этом сюжете: В Доминиканской Республике открылись кинотеатры