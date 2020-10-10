Москва, , 20:15 — REGNUM С призывом к руководству Государственной Третьяковской галереи не допустить появление в музее выставок сомнительной ценности выступил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Об этом российский сенатор сообщил 10 октября в своем Telegram-канале.

К такой позиции сенатор пришёл в связи с намечавшейся на 15 ноября 2020 года выставкой «Многообразие/Единство», которую в галерее намеревался показать немецкий фонд под руководством Вальтера Смерлинга.

После критики со стороны экспертного сообщества и деятелей культуры Минкульт России принял решение отменить проведение мероприятия. Отмечается, что, согласно Уставу учреждения, в целях музея значится патриотическое и эстетическое воспитание, а данная выставка противоречит данному пункту.

«Минкульт принял единственно верное решение», — прокомментировал Пушков решение ведомства.

Сенатор указал на то, что Третьяковская галерея не является частным музеем. По его мнению, экспозиции на территории музея не должны иметь сомнительную ценность.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября в мультимедийном парке «Россия — Моя история» в Екатеринбурге открылась выставка «Императорский Дом Романовых. История в гравюрах» с работами из собрания Калужского музея изобразительных искусств.