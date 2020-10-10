Лос-Анджелес, США, 10 октября 2020, 19:23 — REGNUM Создание первого сезона сериала про супергероя Зелёного фонаря из вселенной комиксов DC заказал интернет-сервис HBO Max. Об этом 9 октября сообщает издание Variety.
Сценаристами были выбраны Сет Грэм-Смит, который занимался анимационной картиной «Лего Фильм: Бэтмен» и Марк Гуггенхайм, участвовавший в создании супергеройского сериала «Стрела».
Сюжет «Зелёного фонаря» расскажет историю о корпусе фонарей — пришельцев, обладающими уникальными способностями, а также первом представителе данной структуры с планеты Земля.
Сейчас создатели трудятся над 10 эпизодами первого сезона. Дата премьеры сериала пока не называется.
Напомним, полнометражный фильм «Зелёный фонарь» с Райаном Рейнолдсом в главной роли увидел свет в 2011 году. При бюджете в $200 млн картина смогла собрать лишь $219 млн и продюсеры решили не работать над продолжением супергеройского фильма.