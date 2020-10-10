Нью-Йорк, США, , 19:13 — REGNUM Продюсер Скотт М. Гимпл подтвердил информацию о том, что поклонники «Ходячих мертвецов» смогут увидеть новый масштабный кроссовер. Об этом 10 октября сообщил портал Digital Spy.

Во время выступления на онлайн-мероприятии фестиваля New York Comic-Con Гимпл, не вдаваясь в подробности, сказал, что он работает на некой новой «масштабной историей».

«Есть кое-что, над чем мы работаем, до чего ещё как бы далеко», — сказал Гимпл, добавив: в том, о чём идёт речь, есть «некоторые элементы кроссовера».

К сожалению, он ничего не сообщил о том, сюжеты каких именно сериалов будут пересекаться.

Напомним, 4 октября 2020 года состоялась премьера сериала «Ходячие мертвецы: Мир за пределами» (The Walking Dead: World Beyond), одним из создателей которого является Скотт М. Гимпл. Это уже третий сериал фрашизы «Ходячие мертвецы».

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