Калуга, , 18:40 — REGNUM Выставка с картинами за авторством Пьера-Огюста Ренуара открылась в Калужском музее изобразительных искусств в рамках культурного события «Дни Эрмитажа». Об этом сообщила пресс-служба правительства Калужской области 9 октября журналистам.

«Картины Ренуара очень многочисленны, надо помнить, что художник был удивительно работоспособным, он создал более шести тысяч работ», — рассказала представитель Эрмитажа, научный сотрудник Ольга Леонтьева.

Жители Калуги могут увидеть полотно под названием «Девушки за фортепиано». Ренуар успел воспроизвести 6 вариаций на данную работу. В Калугу доставили картину, которая была подписано лично художником.

Для посетителей также состоялся музыкальный номер, где две студентки музыкального колледжа им. С. И. Танеева сыграли на фортепиано сочинения Брамса, Грига и Дебюсси.

Открытие выставки посетила заместитель министра культуры региона Анастасия Оксюта, а также профессор Санкт-Петербургского Государственного университета Алексей Александров.

Напомним, данная выставка стала уже пятой по счёту, которая была организована в рамках соглашения о сотрудничестве с Государственным Эрмитажем. Работа, представленная в Калуге, находится в экспозиции Санкт-Петербургского музея.