Кострома, , 18:13 — REGNUM Фестиваль уличного кино стартовал на Сусанинской площади в Костроме 10 октября. Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

Жители города могут посетить фестиваль совершенно бесплатно. Потребуется лишь иметь на лице медицинскую маску и не нарушать социальную дистанцию в 1 метр.

Согласно плану, гости мероприятия должны отсмотреть 10 короткометражных фильмов и, по окончании, проголосовать за лучший. Для этого от них потребуется отдать голос за ту или иную работу, используя любой источник света, к примеру, фонарик в смартфоне.

Победитель Всероссийского конкурса получит грант в 1,5 млн рублей. Данные средства автор сможет потратить только на создание полнометражного дебютного фильма.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 и 14 октября в трёх городах Ивановской области состоится показ короткометражных фильмов в рамках Фестиваля уличного кино.