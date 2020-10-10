Нью-Йорк, США, , 17:57 — REGNUM Съёмки сериала Disney Plus про джедая Оби-Вана Кеноби на основе вселенной «Звёздных войн» начнутся весной 2021 года. Об этом 10 октября сообщила Twitter-страница All Things Kenobi.

«Мы начнем съемки в марте следующего года», — сказал Юэн МакГрегор ведущему телепрограммы The Graham Norton Show. Актёр отметил, что у него почти получится «догнать» тот возраст актёра Алека Гиннесса (сыграл Кеноби в оригинальной трилогии «Звёздные войны»), который соответствовал бы возврасту персонажа в заданной хронологии.

В сентябре 2020 года ИА REGNUM сообщило, что другой проект Disney Plus по «Звёздным войнам» — сериал про разведчика Кассиана Андора сменил режиссёра. Тоби Хэйнс пришёл на смену Тони Гилрою, который решил не участвовать в проекте из-за необходимости ехать в Великобританию.

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