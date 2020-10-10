Иваново, , 17:53 — REGNUM Показ короткометражных фильмов в рамках Всероссийского фестиваля уличного кино состоится на территории трёх городов Ивановской области 12 и 14 октября, сообщается на официальном сайте мероприятия.

К прекрасному смогут прикоснуться гости фестиваля в городах Гаврилов Посад, Комсомольск и Фурманов. Мероприятие является бесплатным и его могут посетить все желающие.

Как отметила директор областного Центра культуры и творчества, городов, которые могли бы принять участие в фестивале, могло быть и больше. Но, к сожалению, в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией на призыв организаторов мероприятия откликнулось только три населённых пункта.

Все гости фестиваля обязаны будут иметь медицинскую маску на лице. Кроме того, чтобы защититься от непогоды горожанам советуют взять с собой зонты. Рекомендуется остаться до конца мероприятия, ведь после окончания показа состоится голосование за лучший короткометражный фильм.

Напомним, фестиваль уличного кино взял своё начало в 2014 году. На различных площадках российских населённых пунктов разворачивается киноэкран и после просмотра списка фильма жители проводят голосование за выбор лучшего. Для этого им необходимо просто использовать любой источник света, к примеру, фонарик в телефоне, чтобы сделать своё голос.