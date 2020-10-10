Москва, , 16:43 — REGNUM Третий сезон международного камерного музыкального мероприятия «Т Фестиваль» стартовал на территории Третьяковской галереи. Об этом сообщила пресс-служба музея 10 октября журналистам.

В этот раз музыкальные концерты проходят в Зале Врубеля, среди картин знаменитого художника. Формат мероприятия представляет собой выступление музыкальных коллективов в окружении шедевров живописи на территории музея.

«За время глобальной пандемии посетители очень соскучились по визитам в музеи и картинные галереи», — заявила гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Треуглова.

Руководитель музея отметила, что рада представить возможность жителям города вновь прикоснуться не только к шедеврам живописи, но и насладиться прекрасной музыкой. Тем более, что художественным руководителем фестиваля оказался композитор и пианист Игорь Райхельсон.

Напомним, мероприятие «Т Фестиваль», согласно планам, продлится до 21 ноября. Гости фестиваля смогут услышать выступления Михаила Плетнёва, Павла Милюкова, Айгуль Ахметшиной и других музыкальных деятелей.