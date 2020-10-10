Вашингтон, , 14:37 — REGNUM Американская телерадиокомпания CBS выпустила первый трейлер сериала «Противостояние» (The Stand) по одноимённому роману писателя Стивена Кинга. Трейлер опубликован на YouTube-канале CBS All Access.

Режиссёром и сценаристом девятисерийного триллера по мотивам бестселлера Стивена Кинга стал Джон Бун, известный по фильму «Виноваты звёзды». Главные роли в сериале исполнили Александр Скарсгард, Хизер Грэм, Нат Вулф, Джеймс Марсден, Эмбер Херд, Вупи Голдберг и другие актёры.

Премьера первой серии состоится на канале CBS All Access 17 декабря. Показ сериала завершится в феврале 2021 года. Сообщается, что специально для этой экранизации Стивен Кинг написал альтернативную концовку.

Роман «Противостояние», написанный в жанре постапокалипсиса, был опубликован в 1978 году. В основе произведения лежит пандемия супергриппа, от которого гибнет большая часть населения Земли. Эта экранизация станет не первой — в 1994 году по мотивам романа был выпущен четырёхсерийный фильм.

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