Москва, , 11:41 — REGNUM В Большом зале Московской консерватории состоялось открытие XX международного музыкального фестиваля ArsLonga. Об этом сообщается на странице фестиваля в социальной сети Facebook.

Старт XX фестивалю ArsLonga 9 октября дал симфонический спектакль «Мастер и Маргарита» под управлением дирижёра Ивана Рудина. Следующим мероприятием фестиваля станет программа «Вселенная Бетховен», которая пройдёт в Большом зале Московской консерватории 11 октября.

«Благодарим всех, кто разделил этот вечер с нами в это непростое время… Музыка вечна в любое время!», — отмечают организаторы проекта.

Международный фестиваль ArsLonga будет проходить на нескольких площадках Москвы и других городах России до 8 ноября. Главной темой юбилейного фестиваля стала музыка Людвига ван Бетховена, чьё 250-летие празднуется в этом году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, XIX Международный музыкальный фестиваль ArsLonga проходил с 8 октября по 16 ноября 2019 года. Этот сезон был посвящён 30-летию Московского государственного симфонического оркестра.