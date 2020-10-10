Москва, , 07:19 — REGNUM Музыкальный альбом «La Vida Cosmopolita» российского композитора Леонида Агутина выдвинут на премию американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи «Грэмми». Об этом исполнитель сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Агутин рассказал, что альбом выдвинут на премию в пяти номинациях, включая «Лучший альбом года» и «Лучший латинский поп-альбом. Совместная композиция с американским гитаристом Эл Ди Меолой «Just A Rainy Day» выдвинута в номинации «Лучший дуэт» и «Лучшая аранжировка», а видеоклип «Funky Cha» — в номинации «Лучшее музыкальное видео».

Пресс-секретарь музыканта Наталия Николенко в комментарии ТАСС отметила, что речь идёт о попадании альбома в «лонг-лист» премии. Список основных претендентов — «шорт-лист» — будет опубликован в декабре.

Премия «Грэмми» присуждается с 1959 года. 63-я ежегодная церемония вручения премии назначена на 31 января 2021 года.