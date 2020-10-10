Тегеран, , 08:53 — REGNUM 17 октября иранский короткометражный фильм «Убежище» режиссера Абузара Хейдари будет показан в кинотеатре Odeon в Болонье (Италия) на 9-м Международном кинофестивале Movievalley. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 9 октября.

Снятый Абузаром Хейдари двухминутный короткометражный фильм уже завоевал призы на нескольких кинофестивалях по всему миру, отражая сложную социальную проблему детей-беженцев, вынужденных различными способами и средствами находить себе средства к существованию.

По имеющимся данным, в марте 2020 года художественная картина получила приз в качестве лучшего фильма о правах человека на международном кинофестивале FESTPRO, проходившем в Москве.

Абузар Хейдари, будучи выпускником иранского Университета радиовещания, является режиссером, продюсером и редактором многочисленных отмеченных наградами короткометражных и документальных фильмов.

Международный фестиваль Movievalley пройдёт в Болонье. Итальянский кинофестиваль включает семь категорий. Победители, принявшие участие в одной из первых трёх категорий, получают награды в размере 500 евро.