Санкт-Петербург, , 14:28 — REGNUM Государственный Эрмитаж сохранит часть нововведений, которые появились из-за коронавирусной пандемии, даже после ее окончания. Об этом заявил директор музея Михаил Пиотровский.

Государственный Эрмитаж Дарья Драй © ИА REGNUM

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По его мнению, «качество» публики, которая обычно посещает Государственный Эрмитаж, заметно улучшилось, особенно в выходные дни, и сам музей может предложить людям больше, чем обычно.

«Мы бы хотели это каким-то образом сохранить», — сказал Пиотровский в эфире BBC Radio 3.

Он напомнил, что летом музей переживал существенные потери, которые частично компенсировало государство, так как обычно каждый летний день в Эрмитаж приходят по 22−23 тысячи человек. В октябре же музей ежедневно посещают, как правило, по 10 тысяч туристов — сейчас приходят лишь по 4 тысячи.

Пиотровский пояснил, что из-за пандемии музею пришлось пойти на значительные перемены, чтобы защитить посетителей, «привнести существенный порядок в хаотичную музейную жизнь».

«Обычно у нас толпы туристов брели в том направлении, в каком пожелали, это было очень сложно контролировать и очень плохо для тех, кто наслаждается искусством. Теперь мы знаем, как разделять потоки туристов, организовать для них особые маршруты, а для знатоков искусства у нас есть специальные часы, свободные от туристов», — сообщил Михаил Пиотровский.

Сейчас толп в Эрмитаже совсем нет, но принятый порядок сохраняется. Пиотровский предполагает, что музей не будет целиком отказываться от всех новых правил и после завершения пандемии.

Напомним, в настоящий момент посетить музей можно только по билету, приобретенному на определённый сеанс через интернет.

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