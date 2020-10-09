Вашингтон, , 14:25 — REGNUM Южнокорейский бойз-бенд BTS получил награду за вклад в развитие корейско-американских отношений. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

Ежегодная церемония вручения премии генерала Джеймса А. Ван Флита (Van Fleet Award), учреждённая в 1995 году и вручаемая деятелям или организациям, которые внесли свой вклад в развитие отношений между странами, прошла в онлайн-режиме 7 октября.

Известно, что южнокорейская группа была отмечена за их музыку и посыл, которые вызвали мировую сенсацию и укрепили отношения между Южной Кореей и США.

Отмечается, что данной награды также были удостоены представители Ассоциации ветеранов корейской войны и Корейской торгово-промышленной палаты.