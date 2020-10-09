Магас, , 14:11 — REGNUM В Ингушетии до сих пор не выполнены поручения президента РФ Владимира Путина в сфере культуры, которые он отдал еще в 2015 году. Не доведено до конца, в том числе строительство Государственной филармонии в городе Назрани и Национальной библиотеки в городе Магасе. Об этих проблемах доложили заместителю председателя правительства РФ Юрию Трутневу власти Ингушетии в ходе совещания, которое он провел в рамках своей рабочей поездки в республику.

«Все поручения президента Российской Федерации должны быть выполнены. Мы будем добиваться, чтобы все, что хотел президент, было сделано», — заявил Трутнев.

Он также дал задание Министерству культуры РФ установить причины невыполнения поручений главы государства. Доклад об этом должен быть представлен в правительство РФ, сообщили в пресс-службе Юрия Трутнева.