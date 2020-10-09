Ростов-на-Дону, , 13:20 — REGNUM Здание театра кукол с полувековой историей в Ростове-на-Дону признано объектом культурного наследия. Оно было построено в середине 1960-х годов на месте разрушенной Благовещенской греческой церкви.

«Театр кукол сегодня утром официально признан объектом культурного наследия вместе с мозаикой Снесарева/Коробова. Поздравим всех культурных ростовчан вместе с новыми владельцами здания. Одним — радость, а другим — смирение», — написал ростовский архитектор Артур Токарев в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, ростовский театр кукол имени Былкова располагается в переулке Университетский. В начале 2020 года здание было передано в собственность Ростовской епархии. В помещениях епархия намеревалась создать музей церковных артефактов, а также отделы социального служения, конференц-зал. Однако пока театр кукол остаётся по прежнему адресу на основании договора безвозмездного бессрочного пользования.

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