Нью-Йорк, США, , 13:05 — REGNUM В сети появился тизер-трейлер мультсериала Invincible («Неуязвимый»). Его опубликовали 8 октября на YouTube-канале Amazon Prime Video.

Премьера «Неуязвимого» ожидается на Amazon Prime Video в 2021 году. Сообщается, что главного героя озвучит Стивен Юн, а его отца — Дж. К. Симмонс.

Напомним, «Неуязвимый» — это популярный комикс от издательства Image, созданный Робертом Киркманом, автором «Ходячих мертвецов». Главным героем этой истории является подросток Марк Грейсон, отец которого — самый сильный супергерой во вселенной.

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