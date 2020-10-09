Варшава, , 12:32 — REGNUM Кинокартина «Цой» режиссёра Алексея Учителя будет представлена в числе 15 лент на международном конкурсе 36-го Варшавского кинофестиваля. Помимо этого фильма в программу также включены ещё восемь российских картин.

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Так, для церемонии закрытия организаторы выбрали фильм российского режиссёра Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи». В секцию «Свободный дух» вошла лента Ивана и Геннадия Вырыпаевых UFO, а картина «Конференция» Ивана Твердовского, рассказывающая о трагедии «Норд-Оста», включена в программу «Специальные показы».

В конкурсе документальных картин покажут ленту «Кресты» Ангелины Голиковой. «Сера» Ланы Влади будет представлена в конкурсе короткометражных лент.

Вне конкурсов польские зрители увидят российские мультипликационные короткометражки для детей «Тёплая звезда» Анны Кузиной, «Кораблик, который хотел летать» Екатерины Филипповой и «Ябловичок» Аллы Вартанян.

Напомним, сегодня, 9 октября, стартовал 36-й по счёту Варшавский кинофестиваль. До 18 октября будут продемонстрированы более 170 фильмов из 56 стран.