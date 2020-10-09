Грозный, , 10:57 — REGNUM В столице Чечни в середине октября пройдет значимое мероприятие в сфере культуры. В 2020 году в республике пройдет Всероссийский фестиваль национальных театров «Федерация». На него съедутся творческие коллективы из 14 субъектов России, сообщили 9 октября в пресс-службе главы и правительства региона.

Свои работы представят театры из Карелии, Татарстана, Коми, Хакасии, Кабардино-Балкарии, Чечни, Башкирии, Республики Марий Эл и других субъектов, сообщили в Союзе театральных деятелей России.

Старт мероприятия, который проводится в Грозном уже во второй раз, запланирован на 17 октября. По словам художественного руководителя и директора Чеченского государственного драматического театра Хавы Ахмадовой, в дальнейшем фестиваль планируется проводить на постоянной основе каждые два года. Поддержку в его организации оказывают Минкультуры РФ и региональные власти.

Читайте также: Фестиваль национальных театров «Федерация» в Чечне может стать ежегодным