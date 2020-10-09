Пермь, , 09:58 — REGNUM В Перми подвели итоги IV фестиваля Мартина Макдонаха. Мероприятие проходило с 1 по 7 октября и названо главным событием театральной осени. Театры России и других стран стали участниками фестиваля, посвящённого творчеству Мартина Макдонаха, одного из самых культовых кинорежиссеров и драматургов современности, сообщает пресс-служба администрации Пермского края.

Программа фестиваля включала 24 спектаклей, поставленных по пьесам ирландского драматурга. Свои постановки представили 12 российских театров и восемь зарубежных.

Диплом лауреатов за лучшую женскую роль получил дуэт Дины Эйрих и Оксаны Ивановой за исполнение ролей Морин Фолан и Мэг Фолан в спектакле «Красавица из Линэна» в исполнении Ирбитского драматического театра им. Островского (Ирбит). Диплома лауреата за лучшую мужскую роль удостоен Михаил Железнов за исполнение роли Вален Коннора в постановке «Сиротливый Запад» театра под руководством Армена Джигарханяна (Москва).

Дипломы лауреатов за лучшую женскую роль второго плана получила Джина Лампрелл за роль Тупольски, за лучшую мужскую роль второго плана получил Эли Торн — за роль Михала в спектакле «Человек-подушка» в исполнении театра «Orange Theatre» из Нидерландов (Амстердам).

Лучшим в номинации «Дебют» признан «Ночной театр» из Санкт-Петербурга с постановкой «Безрукий из Спокэна».

Специальный приз президента фестиваля достался Роману Смирнову за исполнение роли Коулмена в спектакле «Сиротливый Запад» театра «Станиславский. сom» (Чебоксары).

Специальных призов фестиваля удостоены пять театров: Минский областной драматический театр за спектакль «Королева красоты из Линэна», Хакасский национальный драматический театр им. Топанова за спектакль «Калека с острова Инишмаан», «the Театр» из Уфы за постановку «Человек-подушка», St. Patrick's Drama Group (Ирландия) за спектакль «Королева красоты из Линэна», Teatro PezKao (Испания) за постановку «Человек-подушка».

Также специальные призы жюри фестиваля получили актеры — Оксана Ковалева за роль Морин Фолан в спектакле «Королева красоты» в исполнении Воркутинского драматического театра им. Мордвинова, Василий Скиданов за роль Вэлин в постановке «Сиротливый запад» Пермского театра «У Моста» и Сергей Мельников за роль Марвин в спектакле «Безрукий из Спокэна» в постановке Пермского театра «У Моста».

Гран-при фестиваля получил Ирбитский драматический театр им. Островского со спектаклем «Красавица из Линэна».

Добавим, идея проведения фестиваля, посвященного творчеству драматурга Мартина Макдонаха, принадлежит художественному руководителю Пермского театра «У Моста» Сергею Федотову. Пермский театр «У Моста» является первооткрывателем Мартина Макдонаха в России и единственным в мире театром, на сцене которого поставлены восемь его пьес.

Читайте ранее в этом сюжете: В Перми открылся IV Международный фестиваль Мартина Макдонаха