Москва, , 09:53 — REGNUM Фильм южнокорейского режиссёра Чон Кван Чжо «Ноктюрн» удостоен «Серебряного Георгия» за лучший документальный фильм 42-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейского культурного центра в Москве.

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По их словам, приз был вручен директору культурного центра поскольку сам режиссёр не смог лично присутствовать на мероприятии из-за пандемии коронавируса.

Картина «Ноктюрн» рассказывает историю мужчину, страдающего аутизмом и имеющего исключительные музыкальные способности.

В этом году кинофестиваль проходил с 1 по 8 октября с соблюдением карантинных требований с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции.