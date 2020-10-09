Екатеринбург, 9 октября 2020, 10:07 — REGNUM В здании Свердловского рок-клуба в Екатеринбурге появится духовно-просветительский центр РПЦ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе епархии.
Объект долгое время простаивал. Здание находится в аварийном состоянии, поэтому требуется полноценная реконструкция.
«Планируется, что в нем разместится духовно-просветительский центр», — заявили в епархии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе отпраздновали 20-летний юбилей со дня основания храма на Крови.
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