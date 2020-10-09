Антакья, , 04:14 — REGNUM Доставшаяся в наследство Турции самая большая мозаика Древнего Рима оказалась под угрозой разрушения из-за проседания почвы, сообщила Ассоциация археологии и наследия на своей странице в Facebook.

Мозаика расположена в древнем городе Антиохия (ныне — турецкий Антакья). Она занимает площадь почти 1050 квадратных метров и сочетает в себе до 160 оттенков камня. 1300 лет назад она была полом общественного здания, а сегодня украшает Археологический музей Антакье.

В 2010 году античную мозаику нашли при попытке строительства отеля, а для туристов её открыли только летом 2019 года. Тогда реставраторы сообщали, что фундамент здания, в котором размещена мозаика, пострадал во время землетрясений 526 и 528 годов, но произведение искусства сохранилось в первозданном виде.

Сегодня в месте расположения здания начала проседать почва и мозаика пошла волнами. В ассоциации отметили, что некоторые фрагменты мозаики уже пострадали, сейчас исследователи пытаются понять, как сохранить её в первозданном виде.

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