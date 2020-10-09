Тегеран, , 07:58 — REGNUM По данным иранского дома документального кино, отечественные фильмы данного жанра приняли участие в пяти международных мероприятиях в период с начала сентября по октябрь 2020 года. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 8 октября.

Иранский дом документального кино объявил, что с начала сентября по октябрь 2020 года некоторые иранские документальные фильмы сумели принять участие в 5 международных кинофестивалях, при этом завоевав призы и награды.

В упомянутый период иранские фильмы «Оливковое дерево Саада» Ахмада Зайери, а также «Старик и певец» Амира Осанлу приняли участие в первом сирийском Международном кинофестивале Лилон, на котором Осанлу получил статуэтку за экранизацию лучшего документального фильма.

Кроме того, документальный фильм «Симуляция мистера желтого» режиссера Махана Хомамипура был номинирован в качестве лучшего документального фильма на втором Шеффилдском кинофестивале короткометражных фильмов в Великобритании.

Представляя иранское кино на международном уровне, «Симуляция мистера желтого» также приняла участие в французском кинофестивале в Лионе.