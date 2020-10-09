Сараево, , 02:50 — REGNUM В Сараево 8 октября торжественно открыт Олимпийский музей Боснии и Герцеговины, здание, которое свидетельствует о «знаменательном событии в истории столицы» — Олимпийских играх 1984 года в Сараево. В церемонии приняли участие мэр Сараево Абдула Скака и принц Монако Альберт II, а также некоторые другие важные официальные лица. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

На торжественном открытии музея присутствовал помимо мэра Скаки и принца Альберта II председатель Олимпийского комитета Боснии и Герцеговины Изет Раджо, который по этому поводу обратился к общественности. «Сила Олимпийских игр 1984 года в их универсальности. Олимпийский дух — это постоянный стимул для развития молодёжи, проведения новых встреч, получения достижений и медалей, которые являются мотивацией для упорства и веры в то, что спорт — наш лучший друг», — подчеркнул Раджо.

Перед олимпийским музеем выступила балетная труппа. Затем мэр Скака и Принц Альберт II разрезали ленту и пригласили остальных чиновников посетить музей, «который сохранил дух того времени, когда столица Боснии и Герцеговины была центром мира».